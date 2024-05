Kommunalwahl am 9. Juni Ortsbürgermeister in Saarburg-Kell: Frauenquote kann um 200 Prozent gesteigert werden

Eine gute Nachricht für die Demokratie: Die meisten Bürgerinnen und Bürger können bei der Kommunalwahl in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell am 9. Juni einen Ortsbürgermeister und in wenigen Fällen eine Ortsbürgermeisterin wählen. Nur in fünf der 29 Orte gibt es keine Kandidaten. Im Februar gab es Befürchtungen, dass es mehr Orte sein könnten, denn zwölf der amtierenden Ortsbürgermeister hatten angekündigt aufzuhören. Und bei den meisten war kein Nachfolger in Sicht. Da hat sich wohl noch was getan.