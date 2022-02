Kommunalpolitik : Schulen, Katastrophenschutz, neue Feuerwehrhäuser – in diese Projekte investiert Saarburg-Kell

Das Saarburger Verwaltungsgebäude ist nach dem Brand (das Bild links zeigt den neuen Eingang) fast fertig. Für Restarbeiten sind im VG-Haushalt 2022 noch Beträge eingeplant. Weitere große Projekte in der VG sind der Umbau der Zerfer Grundschule (rechts oben) und der Turnhallenneubau in Wincheringen, der auch dem Katastrophenschutz dienen soll. Foto: TV/Marion Maier, Archiv/Christa Weber und Rainer Neubert.

Saarburg/Kell Ob Hochwasser oder Pandemien – die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell will für solche Katastrophen mit einer entsprechenden Halle künftig besser gerüstet sein. Worin sonst noch investiert wird.

Die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell wird im laufenden Jahr einige große Projekte angehen.

Das plant die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell

Info Der Haushalt im Überblick Rund 23,8 Millionen Euro gibt die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell laut Haushaltsplan im laufenden Jahr aus. Damit sind die Aufwendungen seit der Fusion stetig gestiegen. 2019 lag der Betrag bei 19,3 Millionen Euro. Damals gab es auch im Gegensatz zu heute noch einen Überschuss. In diesem Jahr rechnet die Verwaltung mit einem Fehlbetrag von 1,5 Millionen Euro. Die Umlage bleibt im Vergleich zu den beiden Vorjahren bei den gleichen Werten, das bedeutet für die Ortsgemeinden der ehemaligen VG Saarburg liegt sie bei 28,55 Prozent, für die Ortsgemeinden der ehemaligen VG Kell am See bei 35,05 Prozent. Der Schuldenstand steigt von rund 25 Millionen Euro Ende 2021 auf 32 Millionen Euro Ende 2022.

Das größte dieser Vorhaben ist der Neubau einer Turn- und Mehrzweckhalle an der Grundschule Wincheringen. Kostenschätzung: rund sechs Millionen Euro. Die Halle soll für den Schul- und Vereinssport, für Kulturveranstaltungen und grenzübergreifende Termine genutzt werden, aber auch für den Katastrophenschutz. Wenige Wochen nach der ersten Planung habe sich gezeigt, wie wichtig eine solche Halle sei, sagte Bürgermeister Jürgen Dixius in der Ratssitzung. Nach den Planungen brach die Pandemie im März 2020 aus. Das große Hochwasser an Ahr, Kyll und Sauer folgte im Juli 2021. Die Halle soll beispielsweise für Evakuierungen genutzt werden. In ihrem Einzugsbereich leben 13.000 bis 16.000 Menschen. Eine Million Euro ist in diesem Jahr für die Planung vorgesehen, der Rest des Betrags fließt in den kommenden beiden Jahren in die Ausführung. Das Wirtschaftsministerium hat zugesagt, das Vorhaben mit bis zu 3,5 Millionen Euro zu unterstützen.

Bereits viel Geld geflossen ist in die Wiederherstellung des abgebrannten Verwaltungsgebäudes auf dem Saarburger Schlossberg, das nun so gut wie fertig ist. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 6,5 Millionen Euro. In diesem Jahr ist noch eine Million Euro für Schlussrechnungen und Abschlussarbeiten an dem denkmalgeschützten Haus vorgesehen. Am kommenden Montag beginnt der Umzug der Verwaltungsmitarbeiter.

Ein weiteres großes Projekt der VG in diesem Jahr ist der Umbau des Atriumgebäudes der Grundschule in Zerf. Dafür werden voraussichtlich 2,13 Millionen Euro benötigt. Die Grundschule St. Laurentius in Saarburg soll für die Schülerbetreuung umgebaut und saniert werden. Zudem wird dort in die Verbesserung des WLANs und die kindgerechte Ausstattung des Betreuungsraums investiert. Für alles zusammen sind 100.000 Euro eingeplant.

Gleich drei Neubauten stehen für die Feuerwehr auf der Agenda. So soll die fusionierte Einheit Kreuzweiler-Dilmar ein neues Gebäude (350.000 Euro) erhalten ebenso die Wehren in Lampaden (350.000 Euro) und Vierherrenborn (155.000 Euro).

Für die Instandsetzung und die Verbesserung von Radwegen sind 100.000 Euro im Haushalt der VG eingeplant. Die Verwaltung rechnet mit Fördermitteln in Höhe von 75 Prozent.

Diskussionspunkt Personal im Verbandsgemeinderat

In der Haushaltssitzung des Verbandsgemeinderats merkte Erwin Rommelfanger von der FWG an, dass es beim Thema Personal offensichtlich nicht so richtig rund laufe. Denn langjährige Mitarbeiter und auch junge Leute würden die Verwaltung verlassen. Dixius räumte ein, dass die Situation schwierig sei und versicherte „Wir sind da dran.“ Die Verwaltung habe einen Personalchef eingestellt. Dieser führte aus, dass das Thema Mitarbeiter-Akquise verstärkt seit einem Jahr behandelt werde. Man habe sich breiter aufgestellt, suche über moderne Anzeigen auch in den sozialen Medien neue Kräfte und sei auch auf Ausbildungsmessen präsent. Doch teile sich die Verwaltung den Markt mit anderen Behörden. Hinzu komme die Konkurrenz zu Luxemburg.

Weitere Diskussionspunkte und Abstimmung