Regenerative Energie : Mehr Photovoltaik in der VG Saarburg-Kell? Jetzt geht es auch um den Mindestabstand

Die Keller Solaranlagen: Links im Bild ist die zweiteilige gemeindeeigene Anlage zu sehen mit polykristallinen Modulen (leistungsstärker bei starker Sonneneinstrahlung) und Dünnschichtmodulen (geeignet auch für schwaches Sonnenlicht). Rechts im Bild ist der frisch ans Netz gegangene Solarpark zu erkennen, der mit 15 Hektar mehr als doppelt so groß ist. Hinter dem Ort befindet sich der namengebende See von Kell am See. Foto: TV/Portaflug Föhren

Saarburg/Kell am See Wie nah dürfen Solarparks künftig an Wohnhäusern stehen? Diese und ähnliche Entscheidungen muss der Verbandsgemeinderat Saarburg-Kell treffen. Kell am See baut derweil seine Spitzenposition bei der Sonnenenergie aus.