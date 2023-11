Im Endspurt Vier Ortsgemeinden wollen mehr Windkraft als in Saarburg-Kell geplant

Die Planung der möglichen neuen Windkraftstandorte in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell hat sich auch aufgrund der Fusion in die Länge gezogen hat. Doch nun geht es in den Endspurt für den entsprechenden Flächennutzungsplan. Im kommenden Jahr könnte dieser rechtskräftig werden. Mögliche neue Windkraftstandorte könnten demnach Greimerath, Palzem, Wincheringen, Kirf, Merzkirchen, Kell, Lampaden, Zerf und Mandern werden.