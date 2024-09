VG-Rat Saarburg-Kell Streit über Beigeordneten-Posten direkt am ersten Tag

Viele neue Gesichter sitzen am Dienstagabend im großen Saal am Schlossberg in Saarburg bei der konstituierenden Sitzung des Verbandsgemeinderates. In allen Fraktionen hat es deutliche und teils gravierende Veränderungen beim Personal gegeben. Einige Urgesteine der Kommunalpolitik musste der noch für zwei Jahre amtierende Verbandsbürgermeister Jürgen Dixius (CDU) mit wertschätzenden Dankesworten und den entsprechenden Ehrenurkunden und Weinpräsenten verabschieden.