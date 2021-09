Interview mit Christof Kramp : Saarburger Veranstalter: „Irgendwie müssen wir zurück zur Normalität kommen.“

Wer auf Tom Waits steht, kommt bei dem Konzert mit VickiKristinaBarcelona im Pflanzgarten Steffens am Freitag auf seine Kosten. Foto: VickiKristinaBarcelona Foto: vicky kristina barcelona

Saarburg Die Sommersaison geht für den Saarburger Veranstalter Christof Kramp mit zwei Konzerten an diesem Wochenende zu Ende. Warum sie außergewöhnlich war und weshalb der Unternehmer in der Herbstsaison bei seinen Veranstaltungen nicht nur, aber vor allem auf Genesene und Geimpfte setzt.

Wegen Corona waren Konzerte lange Zeit tabu. Als es wieder möglich war, welche zu veranstalten, hat Christof Kramp mit seiner Agentur Station K gleich losgelegt.

Herr Kramp, wie viele Konzerte haben Sie in dieser Sommersaison veranstaltet?

Info Zwei Konzerte zum Abschluss Die beiden letzten Konzerte der Sommersaison von Station K in diesem Jahr: VickiKristinaBarcelona: Freitag, 17. September, im Pflanzgarten Steffens in Saarburg, Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20.30 Uhr, Tickets: ab 24,54 Euro, bestuhlt Vier gewinnt: Samstag, 18. September, auf dem Kasernengelände in Saarburg, Einlass: ab 18.30 Uhr, Beginn: 20 Uhr, Tickets ab 27,40 Euro, bestuhlt

Christof Kramp (zählt durch): Am 28. Mai ging es los. Es waren 31 Open Air-Konzerte in vier Monaten. Zu den beiden ersten Konzerten gab es eine Weinprobe.

Das ist ganz schön viel. Wer hatte da Nachholbedürfnis? Sie, die Musiker oder die Besucher?

Kramp: Das hat sich so ergeben. Die Agenturen haben nachgefragt, aber auch ich habe nachgefragt. Ich wollte Gruppen wie die Bap-Tribute-Band Mam oder Kasalla gerne wieder hier haben.

Wie waren die Zuschauerzahlen? Sind Sie zufrieden?

Kramp: Das Singer-Songwriter-Festival mit drei Konzerten an drei Tagen war sehr gut. Das Dota Duo in Nittel war da ausverkauft. Insgesamt bin ich schon zufrieden – mit ein paar Ausnahmen. Es waren alles in allem rund 4700 Menschen da.

Der ehemalige Schießstand auf dem Kasernengelände ist bei Besuchern und Musikern sehr gut angekommen. Wird es dort auch in Zukunft Konzerte geben?

Kramp: Ob das wieder möglich ist, weiß ich noch nicht. Das kommt darauf an, zu welchem Schluss die Stadtverwaltung kommt. Sie macht sich Gedanken darum, wie es weitergehen kann.

Warum sollten die Menschen zu den beiden letzten Open-Air-Konzerten in diesem Jahr kommen?

Kramp: Um die einmalige Atmosphäre auf dem Kasernengelände genießen zu können – zumindest am Samstag. Musikalisch wird das Trio VickiKristinaBarcelona, alles Profi-Musikerinnen aus New York, Songs von Tom Waits covern und dabei sehr nah an das Original rankommen. Tom Waits tritt ja nicht mehr auf. Vier gewinnt, die Fanta-vier-Tribute-Band, ist einfach klasse.

Für die Open-Air-Konzerte gilt wie in der Außengastronomie: kein Test, aber Registrierung nötig, Maske beim Gehen. Wie laufen die Konzerte von Station K im Herbst drinnen? Lassen Sie dann nur noch Geimpfte und Genesene, also 2 G, in die Konzerte rein?

Kramp: Nein, so wie es jetzt aussieht, machen wir wohl 2 G plus, das bedeutet zu den Geimpften und Genesenen sind 25 negativ Getestete zugelassen, wenn die Ampel grün ist. Man muss den Leuten, die sich nicht impfen lassen können, eine Chance geben.

Wie viele Besucher sind dann zu den Veranstaltungen zugelassen, und eine Maske ist nicht mehr nötig?

Kramp: Nein, Masken sind nicht mehr nötig. Die Location kann voll besetzt werden. Das bedeutet beispielsweise, dass in die Saarburger Stadthalle 1200 Menschen, die dort dann stehen, hinein dürfen.

Wie verrückt, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen!

Kramp: Stimmt, das kann man sich kaum noch vorstellen. Aber für uns Veranstalter gibt es keine andere Chance und für die Musiker auch nicht. Es rechnet sich sonst nicht.

Und Sie haben kein mulmiges Gefühl bei der Vorstellung, dass mehr als 1000 Menschen in der Stadthalle zusammenkommen?

Kramp: Nein, ich fühle mich mit der Impfung sicher, dafür habe ich mich ja impfen lassen. Sie schützt zu 80 bis 90 Prozent vor einer Infektion und sorgt ansonsten für einen milden Verlauf. Und irgendwie müssen wir zurück zur Normalität kommen.