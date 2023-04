Kabarett Lars Redlich in der Kulturgießerei Saarburg: Flott gereimt und perfekt getimt

Endlich wieder Ver­anstaltungen – das ist der Tenor bei Verantwortlichen und Besuchern am Samstagabend in der Kulturgießerei. In die alte Gießhalle mit ihrem Retro-Charme hat Dr. Anette Barth, die Chefin des Hauses, den Berliner Lars Redlich eingeladen, der mit einer fulminanten Musik-Comedy-Show alle Genre-Grenzen sprengt. Ja, was ist der eigentlich? Früher hätte man so jemanden einen Tausendsassa genannt: Ein diplomierter Schauspieler, Sänger und Tänzer, fachlich und technisch über jeden Zweifel erhaben. Der Mann kann alles. Und das zeigt er auch. Sehr gerne.