Videos auf Tiktok : Nach Corona-Protest in Saarburg: Warum es keine weitere Ermittlung wegen Polizeigewalt gibt

Das Foto zeigt die Polizisten mit dem jungen Mann, der Widerstand geleistet haben soll und in Gewahrsam genommen wurde. Foto: DT

Saarburg/Trier Ein 19-Jähriger wurde am 24. Januar am Rand eines Corona-Protests in Saarburg bei einer Polizeikontrolle verletzt. Später gab es Vorwürfe wegen Polizeigewalt. Warum die Staatsanwaltschaft auf Ermittlungen gegen die Beamten verzichtet, sich aber das mutmaßliche Opfer einem Verfahren stellen muss.