Neustart am Saarufer Das ist in der Villa Keller in Saarburg geplant

Niko Boesen kommt am Dienstagmittag direkt vom Notartermin zum Pressegespräch, um zusammen mit Stadtbürgermeister Jürgen Dixius über die brandaktuellen Neuigkeiten zu informieren: Er hat die Villa Keller am Saarufer gekauft und will mit seiner erweiterten Familie das Haus wieder mit Leben füllen. Derzeit betreibt Familie Boesen das Vier-Sterne-Superior-Hotel Ersamus in Trassem, das im vergangenen Jahr zum Gastgeber des Jahres in Rheinland-Pfalz gewählt wurde.