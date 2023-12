Aus Kriegsschrott gefertigt Wie eine (Friedens-)Glocke entsteht – Neue Dokumentation über das Glockengießer-Handwerk

Das Buch bietet aber mehr als die Dokumentation dieses Projekts. Es schließt eine Lücke, denn – so hat es Nicole Marzi recherchiert – es gibt kaum Literatur, die alle Arbeitsschritte für die Produktion dieses Musikinstruments aus Bronze zeigt. „Es gibt natürlich jede Menge Fachliteratur oder Bücher über die Bedeutung von Glocken für Weihnachten. Aber ein Sachbuch, das die einzelnen Arbeitsschritte nachvollziehbar erklärt, gibt es nicht“, sagt Nicole Marzi. Und so lag es für die 49-Jährige, die in Serrig lebt, nahe, ein Buch zu diesem Thema zum Abschluss ihres Schreibstudiums zu schreiben.