Infrastruktur : Saarburg nimmt Ladesäule für Elektroautos in Betrieb

Gemeinsam betankten Bürgermeister Jürgen Dixius (v.l.) und Marco Felten von innogy ein Elektroauto an der neuen Ladesäule für Autostrom in Saarburg. Foto: David Kryszons/innogy). Foto: David Kryszons

Saarburg Die Stadt Saarburg will beim Ausbau der Elektromobilität vorangehen und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Deshalb ist eine öffentliche Ladestation für Autostrom von Innogy auf dem Cityparkplatz am Schwimmbad aufgestellt worden.

Gemeinsam betankte die Gruppe anschließend ein Elektrofahrzeug. Marco Felten, Kommunalbetreuer bei Innogy am Standort Trier, erläuterte: „Elektroautos laden an den Ladesäulen 100 Prozent Ökostrom und sind für alle Nutzer rund um die Uhr zugänglich. Bis Ende des Jahres wollen wir in der Region Trier zu den bereits 23 in Betrieb befindlichen Ladesäulen in Kooperation mit unseren Partnerkommunen weitere 50 Ladesäulen in die öffentliche Nutzung bringen.“