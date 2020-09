Tourismus : Saarburg plant neue Touristen-Attraktion

Einer der Touristen-Magneten der Region: Saarburg mit Burg und Altstadt und den umliegenden Weinbergen. Foto: Dirk Tenbrock

Saarburg Mit der Bedeutung der Urlaubsgäste für die Wirtschaft hat sich der Kulturausschuss der Stadt unter anderem beschäftigt. Dabei ging es auch um die Reaktivierung eines einzigartigen Denkmals am Wasserfall.

Die Liste der Themen im Kulturausschuss der Stadt Saarburg ist lang, aber hat es in sich. Nicht nur geht es bei vielen Projekten voran. Auch zur Bedeutung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor für die Region Saar-Obermosel gab es interessante Einblicke.

Tourismus-Studie Eindrucksvolle Zahlen und deren Interpretation präsentiert Stefanie Koch, Geschäftsführerin der Saar-Obermosel-Touristik. Im Vorjahr war laut Koch eine Agentur beauftragt worden, neben den Tourismuszahlen des statistischen Landesamts für 2018 auch die Auslastung bei Wohnmobil- und Campingplätzen und die Zahl der Tagestouristen auszuwerten. Das Ergebnis: Rund 3,2 Millionen Tagestouristen waren 2018 im Bereich der Saar-Obermosel-Touristik (ehemalige Verbandsgemeinde Saarburg und Verbandsgemeinde Konz mit 56 000 Einwohnern) zu verzeichnen. Darüber hinaus meldeten die Beherbergungsbetriebe 555 000 Übernachtungen.

Info Digitale Angebote/ Kulturmanagement Ein Projekt der Uni Trier, um Antike Stätten mittels Augmented Reality digital und mobil (zum Beispiel auf dem Smartphone) zu erleben, wird realisiert. Die realitätsnahe Rekonstruktion archäologischer Objekte wie die Burg oder die Römerbrücke in Palzem. Kosten pro Objekt: 3000 Euro.

In der Konzeption befindet sich ein Projekt zur Schaffung einer Marke Saarburg, um die touristische Attraktivität im hochwertigen Bereich zu steigern. Ausschussmitglied Marco Hausen (CDU) zeichnet mit seiner Firma Hausen Projects dafür verantwortlich und beschreibt mögliche Maßnahmen von (exklusiven) Events über Merchandising, zielgruppengerechte Werbung, Präsentation im Netz und Virtuelle Stadtrundfahrten (der TV berichtete).

Wichtig sei zudem gewesen, sagte Koch, mit Hilfe der Studie zu zeigen, wer wie von diesen Gästen profitiere. Der Wirtschaftsfaktor Tourismus in der Region lässt sich demnach mit knapp 126,5 Millionen Euro quantifizieren. So geben die Tagestouristen laut der Studie im Schnitt fast 27 Euro pro Tag aus (gesamt: 85 Millionen Euro), Gäste in Hotels hingegen schon 94 Euro (27,6 Millionen Euro). Ziel müsse es daher sein, noch mehr Übernachtungen zu generieren.

Die Betten in Hotels seien knapp, deshalb plädierte Koch, auch im Hinblick auf das geplante Hotel auf dem alten Toom-Gelände in Beurig, vehement für eine Erweiterung der Kapazitäten. „Tourismus ist nicht nur übernachten, essen und trinken. In der Wertschöpfungskette profitieren auch Einzelhandel und Dienstleister“, sagte die Tourismus-Chefin. Rund 2000 Arbeitsplätze hingen direkt an diesem Wirtschaftszweig. Allein aus der Mehrwert- und Einkommenssteuer resultierten zirka 11,7 Millionen Euro.

Attraktion am Wasserfall Wichtig sei daher auch die beabsichtigte Reaktivierung der seit zwei Jahren abgeschalteten und im Amüseum gelagerten Turbine zur Stromerzeugung am Saarburger Wasserfall. „Das ist ein einmaliges Denkmal der Wasserkraft seit über 100 Jahren und hat musealen Charakter“, sagte Ewald Kölling, der Vorsitzende des Museumsvereins. Rund 100 000 Euro kostet wohl die Instandsetzung. Der Kulturausschuss war sich einig, dies über Spenden, Zuschüsse und Haushaltsmittel zu finanzieren.

Kultur Jedes Jahr gibt die Stadt Saarburg einen höheren sechsstelligen Betrag für kulturelle Veranstaltungen aus. Verantwortlich ist im Rathaus Sandra Gehlen, die einen Überblick über aktuelle Veranstaltungen, Einrichtungen und Projekte gab: Alle Großveranstaltungen bleiben bis zum 31. Dezember verboten. Kleinere Vereinsfeste, Shoppingevents, Konzerte und Ausstellungen konnten und können im Rahmen der Coronaverordnung stattfinden. Ob und wie der Christkindlmarkt ablaufen könnte, stehe noch in den Sternen. Das Amüseum hat – trotz Corona – einen Anstieg auf weit über 1000 Besucher zu verzeichnen (2018: etwa 900; 2019: etwa 800), beim Mühlenmuseum sind die Zahlen rückläufig. Das Haus der Vereine wird gut genutzt, ebenso die Erlebnisbücherei. Eine Museumskarte gemeinsam mit der Kulturgießerei sei geplant.