Bauen : Richtfest für ein besonderes Restaurant in Saarburg

Saarburg Früher speisten dort Soldaten, bald zivile Gäste: Für das Küchenhaus auf dem Saarburger Kasernengeländes wurde Richtfest gefeiert. Das Haus spielt eine herausragende Rolle im „Mega-Projekt“ der Konversion. Sein Markenzeichen kommt wieder.

Wer sich je das Kasernengelände in Saarburg angesehen hat, der oder die wird sich an das Küchenhaus erinnern. Denn das zweistöckige Gebäude hatte im Vergleich zu den anderen noch übrig gebliebenen großen Bauten auf dem Areal ein spezielles Merkmal: Eine Turmuhr auf dem Dach.

Zum traditionellen Richtfest des Gebäudes sagte Stadtbürgermeister Jürgen Dixius: „Das Küchenhaus war ortsbildprägend und soll es wieder sein.“ Die Uhr, die in großen Teilen gestohlen worden sei, solle erneuert werden und wieder die Zeit anzeigen. Doch bis dahin dauert es noch etwas. Allerdings nicht mehr so lange, wie es schon gedauert hat. Vor elf Jahren hat das französische Militär die Saarburger Kaserne de Lattre verlassen. Dixius nannte die Kaserne ein „Mega-Projekt“ der Konversion. Sie wird unter dem Namen Saarburg-Terrassen entwickelt und umfasst auch ein Wohngebiet. Der Stadtbürgermeister dankte allen Unterstützern auf dem langen Weg dorthin, unter anderem dem Bundestagsabgeordneten Andreas Steier, der mit seinen Kontakten in Berlin geholfen habe, die Fördermittel für das Vorhaben zu beschaffen (siehe Info).

Info Millionen zur Förderung 2019 wurde das Projekt „Saarburg-Terrassen: Öffentliche Räume“ als eines von bundesweit 35 Projekten für das Förderprogramm Nationale Projekte des Städtebaus ausgewählt. Das Bundesbauministerium fördert das Vorhaben der Stadt Saarburg mit fünf Millionen Euro. Saarburg hatte bereits 2017 eine Bewilligung über 430 000 Euro für konzeptionelle Maßnahmen in einem ersten Förderabschnitt erhalten.

Dixius rechnet damit, dass am Küchenhaus noch mindestens zwei Jahre gebaut wird. 2,5 Millionen Euro werden dort investiert; 1,5 Millionen Euro davon sind Fördermittel. Das Gebäude soll den Übergang zwischen dem geplanten Wohnviertel und dem Mustergärtenpark mit dem Namen Gärten von Saarburg markieren. Es ist komplett entkernt worden, hat nun ein neues Dachgebälk und erhält ein zweites Treppenhaus mit Aufzug.

Im Erdgeschoss sollen zwei Restaurants entstehen: ein Selbstbedienungsrestaurant für die Gärten von Saarburg und ein Restaurant hin zum geplanten Baugebiet. „Von Anfang an soll dort ein Anlaufpunkt sein“, sagte Dixius, der schätzt, dass die ersten Häuser der neuen Bebauung in ein bis zwei Jahren stehen und die Gärten von Saarburg bis 2024/25 vollendet sind. Wann das Restaurant öffne, hänge vom Pächter ab. Dixius stellte klar: „Mit der Akquise haben wir noch nicht begonnen.“ Der Pächter der Restaurants soll außerdem die geplanten Apartments im Dachgeschoss des Küchenhauses vermieten. Im ersten Stockwerk sollen Seminar- und Büroräume entstehen. Laut Dixius ist ein Coworking-Space vorgesehen, also ein Arbeitsplatz, den Menschen verschiedener Unternehmen nutzen. Interessenten gebe es schon.

Die Saarburg-Terrassen sind das größte Konversionsprojekt der Stadt Saarburg. Auf der rund 25 Hektar großen Fläche der ehemaligen französischen Kaserne de Lattre in Beurig entsteht quasi ein neuer Stadtteil. Geplant ist ein Baugebiet mit etwa 220 Wohnungen und 140 Einfamilienhäuser in Form von Reihen-, Doppel- und freistehenden Häusern. Spatenstich für die ersten 30 Reihen- und Doppelhäuser war vor einer Woche. Zu den Saarburg-Terrassen gehören neben dem Küchenhaus ein verbindender Grünzug, verschiedene Plätze, die Gärten von Saarburg sowie eine Eingangs- und Eventhalle, die in einer bestehenden Halle angesiedelt wird, die noch von der Firma Zec+, die Nahrungsergänzungsmittel vertreibt, genutzt wird.

Auf dem ehemaligen Kasernengelände bereits entstanden sind ein Supermarkt, ein Ärztehaus sowie ein Ausbildungszentrum für Absolventen des Bundesfreiwilligendiensts. Weitere Dienstleistungsangebote und ein Quartiersparkplatz sieht das Konzept ebenfalls vor.

Das charakteristische Uhrtürmchen auf dem Küchenhaus ist derzeit verhüllt. Zwei Dachstühle warten vor dem Haus darauf, eingebaut zu werden. Foto: TV/Marion Maier

Stadtbürgermeister Jürgen Dixius (rechts), die Zimmerleute mit ihrem Chef Ralph Müller (Zweiter von rechts), Architekt Thomas Henter (Dritter von links), Bauleiter Josué Cevallos (Zweiter von links) und weitere Unterstützer des Projekts haben zusammen Richtfest für das Küchenhaus gefeiert. Foto: TV/Marion Maier