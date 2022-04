Jubiläum : Mit einer Ausstellung geht es los: Jubiläum 70 Jahre Städtepartnerschaft Saarburg – Sarrebourg

Saarburg Mit zehn Veranstaltungen wollen die beiden Städte das 70. Jahr ihrer Städtepartnerschaft feiern. Am Freitag geht es los. Ein Überblick.

Die Kunst steht am Anfang der Jubiläumsfeierlichkeiten. Drei Skulpturen der belgischen Künstlerin Monique Mol, von der auch Werke in Sarrebourg stehen, werden am Freitag, 8. April, dauerhaft vor der Kita St. Marien in Beurig aufgestellt. Die Werke wurden im Rahmen von Kunst am Bau angeschafft.