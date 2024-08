Hallenbad Saarburg geschlossen Lösung für Schwimmunterricht in Grundschulen gefunden

Dank der Unterstützung des Ferienparks Landal Warsberg und seines Leiters Christian Grochtdreiss, kann der Schwimmunterricht für die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen nun ohne Unterbrechung fortgesetzt werden, meldet die Verbandsgemeindeverwaltung. Die Schulbehörde sei ebenfalls in die Vorbereitungen eng eingebunden gewesen, habe die Nutzung bestätigt und begrüßt, dass der Schwimmunterricht aufrecht erhalten bleibe. Im Vorfeld sei das Bad mit den Lehrerinnen und Lehrern besichtigt worden. Auch sie sind laut Verwaltungssprecher von der Lösung für den sehr wichtigen Schwimmunterricht überzeugt sind. Dennoch forderten sie an der Umsetzung eines Ersatzbaus für das Hallenbad weiter zu arbeiten, um umfassenden Schwimmunterricht in Zukunft zu gewährleisten.