Edle Tropfen aus der Region Wie die erste Saison des Saarburger Weinufers gelaufen ist und was noch geplant ist

Ein bekannter Trierer Musiker hatte im Sommer das Saarburger Weinufer über den grünen Klee gelobt und gesagt: „Hier ist es viel schöner als am Trierer Weinstand.“ Den großen Erfolg des Trierer Pendants hatten die Saarburger Winzer Peter Burens und Gastronom Cebrail Yavuz (Restaurant Zwanzig20 am Boemundhof)) wohl auch im Hinterkopf, als sie sich – nach den Lockdowns der Corona-Zeit – das Konzept für den ehemaligen Kiosk am Schiffsanleger an der Saar unterhalb der Burg überlegt haben. Ein bisschen in die Jahre gekommen war der Kiosk mit den öffentlichen Toiletten, der Platz insgesamt unansehnlich und wenig einladend. Die vorherigen Kiosk-Betreiber hatten, wie viele vor ihnen schon, aufgegeben und so dümpelte dieser an sich so attraktive Ort vor sich hin.