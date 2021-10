Vorsorge : Wie sich die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell gegen Überflutungen schützt

Seit 2008 wurde die Leuk abschnittweise renaturiert. Aktuell wird sie beim Cityparkplatz wieder naturnäher gestaltet und erhält mehr Platz. Das hilft gegen Überflutungen. Foto: h_sab <h_sab@volksfreund.de>

Saarburg/Kell Bachrenaturierungen, eine Halle für den Kastrophenfall und ein Konzept zur Starkregen- und Hochwasservorsorge - was in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell im Hinblick auf Hochwasser geplant und umgesetzt ist.

Kyll, Sauer, Ahr – die jüngsten Hochwasserereignisse an diesen Bächen haben einmal mehr deutlich gemacht, wie wichtig Vorsorge und Schutz bei Starkregen und drohenden Überflutungen sind. Jürgen Dixius, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, teilt mit: „Die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell hat es sich seit vielen Jahren zur Aufgabe gemacht, im Bereich des Hochwasserschutzes zu investieren und Vorsorgekonzepte zu entwickeln.“ Die Feuerwehren seien aufgerüstet und das THW finanziell bei Anschaffungen zur Hochwasserhilfe unterstützt worden. Gewässerstrukturen seien zudem verbessert worden.

Dixius weist zudem auf die Sport- und Mehrzweckhalle in Wincheringen hin, die auch für den Katastrophenfall konzipiert wird. So soll sie als Zufluchtsort und Sammelpunkt für Bürgerinnen und Bürger sowie Hilfeleistende aus dem Saargau und dem Moseltal auf deutscher und luxemburgischer Seite dienen. 2019 haben die Planungen für die Halle begonnen.

2018 hatte die VG Saarburg mit der Planung und Umsetzung eines umfangreichen Konzepts zur Starkregen- und Hochwasservorsorge begonnen. Die 15 Ortsgemeinden und die Stadt Saarburg wurden dabei einzeln untersucht und Gemeinden sowie Bürger durch Workshops beteiligt. 90 Prozent der Kosten für das Konzept werden per Zuschuss finanziert. Für die Orte der einstigen VG Kell am See ist in diesem Jahr beschlossen worden, ebenfalls ein solches Konzept zu erstellen. Daten, Analysen und Erfahrungen sollen helfen, den jeweiligen Handlungsbedarf aufzuzeigen. Vielschichtige Maßnahmen-Pakete werden dann geschnürt.

Wie solch ein Paket zur Hochwasservorsorge aussehen kann, lässt sich am Beispiel Saarburg zeigen. Dort wurde in den vergangenen Jahren der Lohbach für rund 900.000 Euro renaturiert. 90 Prozent der Kosten waren Fördermittel der Aktion Blau Plus. Auch einer der Seitenarme, der Parkbach, wurde mit Hilfe von Fördermitteln für rund 350.000 Euro naturnäher umgestaltet. Renaturieren bedeutet: Der geradlinige, eingeengte Verlauf eines Bachs wird aufgeweitet, Uferböschungen abgeflacht und das Gewässerbett so deutlich verbreitert. Ziel ist es, die Fließgeschwindigkeit zu verringern.

Bereits 2008 war mit der der Renaturierung der Leuk in mehreren Abschnitten begonnen worden. In diesem Jahr wird der Bach im Bereich des Cityparkplatzes ursprünglicher gestaltet. Dixus ist sich sicher, dass die bisherigen Maßnahmen an der Leuk bei den Starkregenfällen in diesem Jahr Überflutungen verhindert haben.

Entsprechende Bach-Renaturierungen, die bis zu 90 Prozent bezuschusst wurden, gab es auch in den Ortsgemeinden: in Mannebach (Mannebach: 480 000 Euro Kosten), in Wincheringen-Söst ( Söster Bach/Rehlinger Graben: 370 000 Euro Kosten), in Schillingen (Flonterbach: 350 000 Euro Kosten) und zwischen Greimerath und Zerf (Großbach: rund 500 000 Euro Kosten, noch nicht beendet).

In den kommenden Jahren ist vorgesehen, den Kaselbach, den Serriger Bach, den Portzer Bach und den Ockfener Bach in das Investitionsprogramm der Verbandsgemeinde aufzunehmen und mit den Renaturierungen 2022/2023 zu beginnen.

Bürger wurden über private Maßnahmen zum Hochwasserschutz informiert. So war das Infomobil des Hochwasserkompetenzzentrums beispielsweise bei Feuerwehrfesten vor Ort. Auch in den Veranstaltungen des Hochwasserschutzkonzepts ging es darum, was Hausbesitzer tun können: Einbau von Rückstauklappen, Sandsacksysteme oder die Sicherung von Heizöltanks gegen Auftrieb. Alle Einwohner sind zudem dazu aufgerufen, keine Gegenstände entlang von Gewässern zu lagern.