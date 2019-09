Bildung : Saarburg startet Aktionen zum bundesweitem Vorlesetag

Saarburg Viele Aktionen zur Leseförderung werden vom 1. Oktober bis zum 16. November in Saarburg organisiert.

In der Erlebnisbücherei gibt es mehrere Vorlesetage, unter anderem am 15. Oktober, 16 Uhr, die Geschichte von Fuchs und Huhn für Kinder ab fünf Jahren; und am 15. November, 16 bis 17.30 Uhr, das Durcheinander-Mitmach-Bewegungsmärchen „Lustig hinter den sieben Bergen“ mit anschließender Büchereirallye, (Anmeldung erforderlich per E-Mail an stadtbuecherei@saarburg.de). Der Förderverein der Kita Blümchesfeld organisiert bewegte Mitmachgeschichten am 14. Oktober, 23. Oktober, 29. Oktober, 6. November und 15. November jeweils von 14 bis 17 Uhr.