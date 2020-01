Stadtentwicklung : Saarburg startet in die neuen 20er Jahre

Saarburg startet in die neuen 20er Jahre

Saarburg Wo steht Saarburg am Anfang 2020 und wie wird sich die Stadt entwickeln? Erste Antworten erhielten die Besucher des Neujahrsempfangs der Stadt.

Es war ein breiter Querschnitt von Saarburger Gruppen, Vereinen, Politikern sowie engagierten Bürgerinnen und Bürgern, der sich am Sonntag zum Neujahrsempfang in der Stadthalle traf.

In seiner Neujahrsansprache präsentierte Bürgermeister Jürgen Dixius die Bilanz des alten Jahres in Verbandsgemeinde (VG) und Stadt, verbunden mit der Aussicht auf das Geplante oder bereits Begonnene. Eine Herausforderung sei für rund 250 Mitarbeiter die Fusion mit der VG Kell zur VG Saarburg-Kell gewesen. Die Startbedingungen in verschiedenen Ausweichquartieren seien nach dem Brand des Verwaltungsgebäudes nicht optimal gewesen. Dixius: „Ich danke allen Mitarbeitern, die dieses Mammutprogramm mit Engagement bewältigt haben.“ Der Wiederaufbau des Verwaltungsgebäudes laufe planmäßig, mit dem Einzug sei 2021 zu rechnen.