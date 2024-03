Tolle Aussicht Leinen los und hoch hinaus: Startschuss für die Saarburger Schiffe- und Sesselbahn-Saison

Die Stadt Saarburg investierte in den vergangenen Jahren viel in das Freizeit- und das touristische Angebot am Warsberg. Sie schaffte eine barrierearme Zuwegung an der Bergstation der Sesselbahn, inklusive Aufzug und legte einen barrierearmen Spazierweg an, der in der letzten Saison um eine barrierefreie Toilettenanlage ergänzt wurde.