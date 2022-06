Bauen : Wiederaufgebautes Rathaus in Saarburg – Alle sind zum Schauen eingeladen

Hingucker: Die einstigen Fenster aus dem ehemaligen Trauzimmer im Saarburger Verwaltungsgebäude hängen nun im Treppenhaus. Foto: TV/Marion Maier

Saarburg Zum Tag der Architektur können sich Interessierte am kommenden Wochenende das unter Denkmalschutz stehende Gemäuer auf eigene Faust ansehen oder sich den Wiederaufbau von Experten erklären lassen. Warum dieser so besonders war und was die Besucher noch erwartet.