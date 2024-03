Die Saarburg-Terrassen liegen an der Irscher Straße (oben) im Stadtteil Beurig. Die gleichförmigen Flachdachhäuser (links oben) hat der Projektentwickler BPD errichtet, davon sind die ersten bewohnt. Das Küchenhaus am östlichen Rand des Grünzugs ist zumindest außen fertig. Das große Gebäude daneben wird gerade abgerissen, weil es marode ist. Der große Bau, der in der Mitte des Grünzugs senkrecht zu diesem steht, ist ein ehemaliges Wohnheim. Es soll genauso wie das Ausbildungsgebäude links davon und die davor stehende Panzerhalle umgebaut werden.

Foto: TV/Portaflug Föhren