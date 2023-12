Arbeiten bereits vergeben Ehemalige Kaserne in Saarburg-Beurig: Weiteres Gebäude wird abgerissen

Eine weitere Veränderung steht auf dem ehemaligen Kasernengelände in Beurig, den Saarburg-Terrassen, an: Das Gebäude 095, direkt rechts beziehungsweise südlich vom Küchenhaus (mit Uhr) soll abgerissen werden. Der Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung des Jahres 2023 die entsprechenden Arbeiten für rund 168.000 Euro an eine Firma aus Dortmund vergeben.