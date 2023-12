Den Mythos wiederbelebt „Hallo Udo“: Udo-Jürgens-Abend begeistert 400 Schlagerfans

Saarburg · Beim großen „Hallo Udo“-Konzert in der Saarburger Stadthalle zeigten Richard Bauer und seine Brass Band, was hinter dem Mythos Udo Jürgens steckt. Was ihn und seine Band zu der Show inspirierte und warum sich immer noch so viele Menschen für die jahrzehntealten Schlager begeistern können.

30.12.2023 , 13:17 Uhr

Von Andreas Sommer

Wer seine Augen schloss und beim „Hallo Udo"-Konzert in der Saarburger Stadthalle nur zuhörte, der fühlte sich zurückversetzt in die Zeit der großen Konzerte mit dem österreichischen Sänger und Komponisten Udo Jürgens. Sänger und Musiker Richard Bauer kommt Udo Jürgens stimmlich sehr nahe. Die Liedtexte sind auch nach über fünf Jahrzehnten zeitlos passend. Als Richard Bauer ansetzte, die ersten Akkorde am Piano zu spielen, wurde schnell klar, wieso die Begeisterung für die Werke des österreichischen Sängers beim Publikum nach wie vor ungebrochen scheint.