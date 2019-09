Förderprogramm : Ein historischer Rundweg und schönere Ortseingänge: Saarburg und Freudenburg profitieren von neuem Förderprogramm

Saarburg/Konz/Trier Saarburg und Freudenburg profitieren von einem neuen Förderprogramm: Für ihre Kleinstprojekte erhalten sie Leader-Zuschüsse aus Bundesmitteln.

Zum ersten Mal stand der Lokalen AktionsGruppe (LAG) Leader Moselfranken in diesem Jahr ein Regionalbudget zur Verfügung. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes „Umbrella-Vorhaben“, bei dem aus einem größeren Gesamt-Budget kleinere Projekte (bis maximal 20 000 Euro Netto-Gesamtkosten) in der Region bezuschusst werden. Dieses Geld gibt die LAG Leader Moselfranken nun für Projekte in Saarburg und Freudenburg frei: