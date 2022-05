Weinfest : Feuerwerk oder Lasershow? Worauf sich die Besucher des Saarburger Weinfestes freuen können

Feuerwerk oder umweltschonende Alternative für das Saarburger Weinfest? Darüber hat der Stadtrat diskutiert. Foto: dpa-tmn/Roland Weihrauch

Saarburg Zeitgemäß? Umweltfreundlich? Kosten? Der Stadtrat Saarburg hat über das traditionelle Feuerwerk am Weinfest diskutiert – und eine Entscheidung getroffen. Debattiert wurde auch über Stadtentwicklung und Stellplätze.

Traditionell ist das Feuerwerk einer der Höhepunkte des Saarburger Weinfestes. Darüber ist sich der Saarburger Stadtrat am Donnerstagabend weitgehend einig. Die Verwaltung hat jetzt einen Alternativvorschlag gemacht, man könne das Feuerwerk durch eine Lasershow ersetzen. Das spare Kosten (5 300 Euro gegenüber 11 300 Euro für das Feuerwerk) und sei umweltschonender. In der kontroversen und fraktionsübergreifenden Diskussion meinten die Befürworter des klassischen Feuerwerkes, dass viele Leute extra deswegen kämen, dies bestreiten einige Ratsmitglieder: „Die Leute kommen wegen des Weines“, meint Cornelius Theis (CDU), eine Lasershow sei auch einfach zeitgemäßer. Alex Becker (SPD) wirft den Umweltaspekt in die Runde, die Feinstaubbelastung durch ein großes Feuerwerk sei schon sehr hoch.

Einig sind sich Edith van Eijck (SPD) und Holger Härtel (CDU), die auf die lange Tradition und Wertigkeit eines klassischen Feuerwerkes hinweisen, an der man festhalten sollte. Das Geld sei im Übrigen schon im Haushalt eingestellt und genehmigt. Mit neun Stimmen Mehrheit – bei vier Stimmen für den Laser und drei Enthaltungen – fällt die Abstimmung aber dann eindeutig zugunsten des Feuerwerkes aus.

Saarburg erhält Stellplatzsatzung

Bei einer möglichen Entwicklung dieses Geländes hinter der Post am Beuriger Saarufer möchte die Stadt die volle Kontrolle behalten. Foto: DT

Lange überfällig war der Erlass einer PKW-Stellplatzsatzung für das gesamte Stadtgebiet. Nun wurde diese durch die Verwaltung detailliert ausgearbeitet und einstimmig vom Rat verabschiedet (Satzung im Ratsinformationssystem unter www.saarburg.more-rubin1.de).

Dabei geht die Stadt in Erwartung höherer PKW-Zahlen über die in der Landessatzung vorgeschlagenen 1-1,5 Stellplätze hinaus und schreibt 2 Stellplätze für private Wohnbebauung fest. Ein Stellplatz müsse 5 mal 2,5 Meter Mindestgröße haben und in bis zu 300 Meter Entfernung liegen. Das gelte für Neubauten und für Nutzungsänderungen in bestehenden Gebäuden. Wenn dazu keine Möglichkeit besteht, ist auch weiterhin eine Ablöse in Geld möglich, von der die Stadt dann öffentlichen Parkraum finanzieren sollte. Entsprechende detaillierte Regelungen enthält die umfangreiche Satzung für Geschäftsgebäude, Firmen, Institutionen und Gebäude aller Art.

Saarufer GmbH: Stadt Saarburg behält die oberste Kontrolle