Kommunalwahl am 9. Juni Saarburger wählen Stadtbürgermeister – Das sind die Ziele des CDU-Kandidaten Holger Härtel

Kommunalpolitik macht Spaß“, sagt Holger Härtel. Seit anderthalb Jahren ist der 53-Jährige Beigeordneter der Stadt Saarburg, seit 2004 engagiert er sich in der Politik der Saarstadt. Zudem ist er Kreistagsmitglied. Nun will er Stadtbürgermeister werden. Als Kandidat der CDU stellt er sich am 9. Juni zur Wahl.