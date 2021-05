Bildung : Politische Bildung per Quiz und App für Kinder und Jugendliche

Das alte Rathaus der Stadt Saarburg bildet den Abschluss des Actionbounds zur Aktion „Unsere Stimme“. Foto: TV/Costin Dobai für die Stadt Saarburg

Saarburg Die Saarburger Aktion „Unsere Stimme“ soll Kindern und Jugendlichen das Thema Politik näherbringen. Als Anreiz gibt es auch ein Gewinnspiel.

Politik und Demokratie für Kinder und Jugendliche anschaulich erklären - das soll die neue Saarburger Aktion „Unsere Stimme“. Ins Leben gerufen wurde sie von der Stadt Saarburg, einigen Vereinen und weiteren Akteuren der Kinder- und Jugendarbeit. „Uns war es wichtig, den Kindern und Jugendlichen ein interessantes Angebot zu machen, um sie für die Themen Politik und Demokratie zu begeistern“, erklärt Beigeordneter Johannes Kölling. Im Detail sind folgende Aktionen geplant:

Leseaktion „Politik und Demokratie“ mit digitalem Buchquiz

Kita- und Grundschulkinder können unter dem Stichwort „Politik und Gesellschaft“ ein altersgerechtes Buch in der Erlebnisbücherei ausleihen. In dem Buch befindet sich eine Karte mit einem Link zu einem digitalen Lesequiz zum Buch. „Wer mehr erfahren will, muss einfach mitmachen“, sagt Kölling, „und vor allen Dingen natürlich eines der Bücher lesen.“ Zusätzlich werden die teilnehmenden Kitas und Grundschulen mit einer Bücherkiste und den Quiz-Links ausgestattet, so dass die Bücher auch in der Kita oder der Schule gelesen werden können. Ein Info-Flyer für Eltern erklärt die gesamte Aktion.

Actionbound für größere Kinder und Jugendliche

Mit der kostenlosen App Actionbound (erhältlich über Google Play und Apple Store) werden Kinder und Jugendliche auf einen digitalen Politik-Entdeckungsrundgang durch Saarburg geführt. Sie erfahren, wie es im Mittelalter um Mitbestimmung stand, was passieren kann, wenn es keine Demokratie mehr gibt, wo in Saarburg Politik gemacht wird und an wen man sich wenden kann, wenn man sich für Demokratie einsetzen möchte.

Möglichkeit der Teilnahme am Gewinnspiel

Kinder oder Jugendliche, die an einem digitalen Quiz oder an dem Actionbound-Rundgang teilgenommen haben, können ihre Eltern bitten, das E-Mail-Formular unter www.saarburg.de/unserestimme für sie auszufüllen. Sie nehmen dann automatisch an einer Verlosung teil und können viele Preise, darunter einen E-Book-Reader und Buchgutscheine, gewinnen.

Die Aktion wird unterstützt durch das Bundesprogramm Demokratie Leben!, die Westenergie und die Volksbank Trier. Beteiligt sind das Jugendzentrum Saarburg, das Mehrgenerationenhaus Saarburg, die Erlebnisbücherei, die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg Stamm St. Franziskus Saarburg-Beurig und alle Fördervereine der Kitas und Grundschulen in der Stadt Saarburg.