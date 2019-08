Kommunen : Saarburger Bauausschuss tagt über die Stadtentwicklung

Saarburg (red) Der Bauausschuss des Stadtrates Saarburg tagt am Mittwoch, 7. August, um 14.30 Uhr im Besprechungsraum Bauverwaltung in der Irscher Straße 56, Saarburg.

Zu Beginn soll das Einvernehmen zu diversen Bauvorhaben gegeben werden. Des Weiteren stehen die Vorstellung der Planungen für das Bahnhofsumfeld in Beurig, die Auftragsvergabe des Straßenausbaus Am Ehrenmal/Schulstraße in Saarburg, und die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Teilgebiet Cité Nord auf der Tagesordnung.