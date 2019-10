Konzert : Saarburger Frauenchor singt in Freudenburg

Freudenburg Unter der Leitung von Edwin Fell gibt der Saarburger Frauenchor „Belcanto“ am Sonntag, 27. Oktober, 17 Uhr, in der Pfarrkirche in Freudenburg ein Chorkonzert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Zur Aufführung gelangen unter anderem Werke von Joseph Haydn, Franz Schubert, Felix Mendelssohn Bartholdy und Johannes Brahms.

Von Josef Gabriel Rheinberger erklingen Teile der Messe in g op. 187.

Das Repertoire des Chores reicht von der Renaissance bis zu Gospels, Spirituals, Jazz- und Popmusik.