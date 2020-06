Schwimmen : Saarburger Freibad öffnet als erstes im Kreis

Die Schwimmer haben viel Platz am ersten Tag, an dem das Saarburger Freibad in diesem Jahr wieder geöffnet hat. Foto: TV/Marion Maier

Saarburg Der Besuch am Montagmorgen war mäßig. Diejenigen, die kamen, genossen das Schwimmen um so mehr.

Pünktlich um 8 Uhr standen am Montagmorgen die ersten vier Schwimmbadbesucher in Saarburg am Kassenhäuschen des Freibads. Mit ihren zuvor online gezahlten Tickets konnten sie das Bad problemlos betreten. Grüne Pfeile lenkten sie von dort zum Becken. Dort hatten sie dann jede Menge Platz auf den jeweils aus zwei Bahnen zusammengefassten Feldern. Auf einem Feld sollen die Besucher im Kreisverkehr schwimmen, was bei so wenig Betrieb fast nicht nötig war. In diesem Jahr ist alles etwas anders wegen der Auflagen zum Schutz vor dem Corona-Virus.