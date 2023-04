Saarburger Frühling Bedeckter Himmel, strahlende Gesichter

Passend zum Beginn des verkaufsoffenen Sonntags hört der Nieselregen auf. Und schnell füllt sich die Graf-Siegfried-Straße mit Menschen aus der gesamten Region, die den traditionellen Frühlingsauftakt kurz vor Ostern nutzen, um mit ihren Freunden und Familien einen ausgiebigen Shopping-Bummel zu machen. Kunsthandwerk, Spirituosen, Süßigkeiten, Käse und vieles mehr bieten die Händler an den über 30 Marktständen in der autofreien Zone an und freuen sich über den guten Zuspruch. Frühjahrsmode ist gefragt, genauso Schuhe und Funktionsbekleidung.