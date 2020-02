Kostenpflichtiger Inhalt: Gesundheit : Saarburg hat einen Treffpunkt für alle, die fit sein wollen

"Jawoll, sehr gut!": Trainer Bernd Gard unterstützt Gisela Kimmer bei ihren Übungen am Velio-Gerät. Foto: TV/Marion Maier

Saarburg Der Saarburger Gesundheitspunkt soll den Menschen Lust an Bewegung und Training machen. Fit sein bis ins Alter, ist das Ziel. Moderne Geräte helfen, es zu erreichen. Gründer Bernd Gard will dafür mit allen Akteuren, die irgendwie mit Gesundheit zu tun haben, zusammenarbeiten.

Mit dem Gesundheitspunkt, den er Anfang November 2019 in Saarburgs Innenstadt eröffnet hat, hat Bernd Gard bereits erste Erfolge erzielt. Rudi Rassier beispielsweise hat sich bereits von einer seiner zwei Krücken getrennt. Der 62-Jährige trägt nach einer Oberschenkelamputation eine Prothese. Er sagt: „Ich fühle mich wieder sicherer beim Gehen und kann beim Anziehen wieder stehen. Das ging vorher nicht.“ Krankengymnastik habe ihm auch geholfen, doch das Training im Gesundheitspunkt habe ihm einen Riesenschub gegeben. Gisela Kimmer (72) stellt fest: „Ich bin zwar noch relativ fit, möchte aber auch fit bleiben. Jedes Gerät hier hat mir gutgetan. Die Motivation wird bestärkt. Ich fühle mich nach dem Training erholter, wie frisch geduscht.“

Die Ziele Bernd Gard, einstiger Ortsbürgermeister von Mannebach, Erfinder des Saarburger Modells mit den sorgenden Dorfgemeinschaften und Präventologe (siehe Info), will mit dem Gesundheitspunkt Menschen dazu bringen, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen. Er will, dass sie fit werden und bleiben – bis ins hohe Alter. Er will infizieren mit der Lust an Bewegung und Training. Zudem wird vor Ort über gesunde Ernährung informiert. Es soll auch Vorträge zu anderen Gesundheitsthemen geben. Mit dem Angebot richtet sich das Team des Gesundheitspunkts an alle Bürgerinnen und Bürger. In besonderem Maße will es die Bewegungsarmen jedes Alters und die älteren Menschen erreichen.

Info Was ein Präventologe macht Präventologen heilen nicht, sie fördern laut Bernd Gard die Fähigkeiten der Menschen, ihre eigene Gesundheit über ihre Selbstheilungskräfte zu entfalten und selbst in den Bereichen Bewegung und körperliche Fitness; Stressbewältigung, Entspannung und gesundes Denken, Ernährung und Gesundheitsförderung in ihrer Lebenswelt aktiv zu werden. Präventologen sind den Grundsätzen der Ottawa Charta zur Gesundheitsförderung verpflichtet, die von der Weltgesundheitsorganisation im Jahr 1986 als grundlegende Leitlinie beschlossen wurde.

Das Training Am Anfang steht eine Analyse, die nicht etwa die Schwächen aufdeckt (positives Denken ist gefragt!), sondern die Potenziale zeigt. Dabei wird modernste Technik eingesetzt wie das Analyse- und Trainingsgerät Velio, das an der Sporthochschule Köln entwickelt wurde. Spielerisch bringt es die Probanden in Bewegung. Es sieht aus wie ein fast menschengroßes Handy, verfügt über einen Touchscreen (Sensorbildschirm) und eine Kamera, so dass der Tester sich mit imaginärem Zubehör auf dem Bildschirm sehen kann. Schriftlich fordert das Gerät beispielsweise auf, 30 Sekunden auf einem Bein zu stehen, in schnellem Tempo einen imaginären Gegner mit den Fäusten zu boxen oder – und da wird es anspruchsvoll – die Bewegung von bis zu drei in der Luft fliegenden Bällen mit Armen und einem Bein nachzuzeichnen.

Es geht um Koordination, Balance und Beweglichkeit. Gard: „Der Schwerpunkt hier liegt bei kognitivem, also geistigem Training. Das verhindert Demenz. In Deutschland erkrankt alle 100 Sekunden ein Mensch an Demenz.“ Für Kraft und Ausdauer gibt es weitere Geräte im Gesundheitspunkt. Um zu zeigen, wie wichtig Training gerade im Alter ist, verweist der 71-jährige, unermüdliche Kämpfer für Gesundheit auf das Vorbild Finnland. Gard: „Wer dort einen Antrag auf die Aufnahme in ein Seniorenheim stellt, erhält erstmal ein Training. 40 Prozent der Menschen gehen dann wieder nach Hause.“

Um die Potenziale des Interessenten weiterzuentwickeln, generiert das Velio-Gerät einen Trainingsplan. Mit dem kann im Gesundheitspunkt, zu Hause, in einem Fitnessstudio oder auch im Seniorenkurs eines Sportvereins weiter trainiert werden. Im Gesundheitspunkt gibt es dafür eine kleine Auswahl von einfach zu bedienenden Geräten wie einer Berglaufbahn, einem Crosstrainer und dem Vibrafit, mit dem über Vibrationen Muskeln im ganzen Körper angeregt werden können und das laut Hersteller Osteoporose, Parkinson und Multiplesklerose hemmt.

Die Konditionen Bernd Gard stellt klar: „Ich will mit diesem Non-Profit-Unternehmen niemandem Konkurrenz machen. Ich will mit allen Stellen kooperieren, die mit Gesundheit zu tun haben.“ Er hat bereits zu einem kleineren Fitnessstudio („In großen Studios führen sich ältere Menschen oft verloren“) Kontakt aufgenommen. Will aber auch mit der Geriatrie im Krankenhaus, mit der Tagespflege und Physiotherapeuten zusammenarbeiten.

Zum Team des Gesundheitspunkts gehören der Sportwissenschaftler Holger Jungandreas vom Gesundheitspark Trier, die Sportpädagogin Naji Yousefi sowie Gards Tochter Ina Gard, die zur Trainerin für Gesundheit und Lebenskompetenz sowie Präventologin aus gebildet ist. Gard sagt: „Die Teamfindung ist noch nicht abgeschlossen.“

Hauptunterstützer des Gesundheitspunktes ist laut Gard die IKK Südwest. Auch Stadt und Verbandsgemeinde Saarburg, das Gesundheitsamt des Landkreises Trier-Saarburg, Velio und der Berufsverband der Präventologen gehören zu den Partnern. Im Gesundheitspunkt soll allen, ob mit großem oder kleinem Geldbeutel die Teilnahme ermöglicht werden. Bislang laufen im Gesundheitspunkt zwei Kurse mit 13 Teilnehmern, die ehrenamtlich von der Sportpädagogin geleitet werden. Hinzu kommen einige Einzeltrainierer.

Die Pläne Gard, der ebenfalls ehrenamtlich arbeitet, will natürlich noch viel mehr Menschen erreichen – ab Kindergartenalter aufwärts. Zudem hat er viele weitere Pläne und Ideen. Er will betriebliches Gesundheitsmanagement anregen. Im Gesundheitspunkt will er Kommunen auch über den Aufbau sorgender Gemeinschaften informieren. Der Gesundheitspunkt in Saarburg soll Blaupause für andere Orte sein. Eine Zusammenarbeit mit den Pflegestützpunkten ist ein weiterer Wunsch. Saarburg soll zudem Teil des Gesunde-Städte-Projekts der Weltgesundheitsorganisation werden, bei dem es darum geht ein umfassend gesundheitsförderndes Umfeld zu schaffen. Kleiner geht es nicht bei Gard.

Der Gesundheitspunkt liegt in Saarburg mitten in der Innenstadt. Foto: TV/Marion Maier