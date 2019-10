Info

Derzeit sind in der Verbandsgemeinde (VG) Saarburg-Kell laut Bürgermeister Jürgen Dixius weitere Arbeiten an Schulen für rund 5,5 Millionen Euro im Gange oder geplant.

So sind die Räume für die Nachmittagsbetreuung in Freudenburg fast fertig. In Zerf ist die Renovierung des Atriums in Vorbereitung. An der Grundschule St. Laurentius in Saarburg wird der Schulhof erneuert. Hinzu kommen kleinere Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten an weiteren Schulen.