Ökologie : Schüler entdecken nachhaltige Lebensweise

Saarburg Saarburger Gymnasiasten beschäftigen sich beim Projekt Reduse mit Ressourcenschonung.

In verschiedenen Zusammenhängen wurden im Rahmen eines Filmes die drei Handlungsstrategien „Reduce“ (Konsum reduzieren), „Reuse“ (Materialien wiederverwenden, gegebenenfalls durch Upcycling) und „Recycle“ (Ressourcennutzung in ein Kreislaufsystem überführen) vorgestellt und im anschließenden Gespräch im Plenum unter der Moderation von Tamara Wittmann in vielfältiger Weise vertieft. Das Projekt will die Jugendlichen dazu motivieren, ihre Zukunft aktiv mitzugestalten.