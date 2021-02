Kommunalpolitik : Saarburger Hotelprojekt: Vertrag regelt Gebäudehöhen

So soll das Projekt auf dem ehemaligen Toom-Markt-Gelände in Saarburg-Beurig von der Wiltinger Straße aus betrachtet aussehen. Das großes Gebäude rechts ist das Hotel, davor stehen die Ferienhäuschen, links daneben die Wohnbebauung. Foto: TV/Quelle: Matthias Ruppert Bauunternehmen

Saarburg Der Saarburger Stadtrat hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass ein Hotel und Wohnhäuser in Beurig gebaut werden dürfen. Der Stadtbürgermeister informiert, welche Zusatzvereinbarungen getroffen wurden.

Stadtbürgermeister Jürgen Dixius hat in der Ratssitzung außerdem über einen städtebaulichen Vertrag informiert, der mit dem Investor, der Firma Ruppert aus Esch, geschlossen wurde. Demnach wurden darin die Höhen der Wohngebäude auf maximal 9,05 Meter festgelegt, einem Wert, der niedriger ist als die Bebauungsplanvorgaben. Beim Hotel bleibe es bei maximal 10,90 Meter in den äußeren Flügeln. Der flache Teil werde sieben Meter hoch. Dixius: „Damit wird nicht höher gebaut, als die meisten Leute in der Schodener Straße gebaut haben.“ Den Forderungen der Projektgegner sei der Investor so entgegengekommen.

Dixius weist im TV-Gespräch darauf hin, dass bereits seit mehr als 35 Jahren versucht werde, ein größeres Hotel in Saarburg anzusiedeln. Dafür hätten seine Vorgänger bereits gekämpft, nun könne man das Ziel erreichen. Die Planer seien so weit wie möglich den Wünschen der Anwohner entgegengekommen. Dixius führt aus, dass mit einem solchen Hotel Kongresse in der Stadthalle möglich seien. Die Halle sei für diese Veranstaltungen konzipiert worden. Stefanie Koch, Geschäftsführerin der Saar-Obermosel-Touristik, ergänzt: „Wir haben immer wieder Nachfragen nach einem Hotel mit Wellness und ähnlichem in Saarburg. Auch die Weingüter fragen für ihre Kundschaft immer wieder nach solch einem Haus.“ Bislang müsse man all diese Interessenten nach Trassem verweisen.