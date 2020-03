Soziales : Jugendzentrum hilft Schülern und Eltern

Saarburg Die Saarburger Einrichtung schließt ihren offenen Treff vorerst bis 31. März. In ihrer „Corona-Pause“ sind die Mitarbeiter allerdings kreativ und organisieren Unterstützung ohne direkten Kontakt.

„Du brauchst Unterstützung bei Schulaufgaben? Du weißt gerade nicht, was du mit deiner Zeit anfangen sollst? Zu Hause fällt dir die Decke auf den Kopf? Du willst einfach mal mit jemandem reden?“ – So spricht das Jugendzentrum (JUZ) Saarburg auf seiner Homepage Jugendliche an, die derzeit wegen des Coronavirus nicht zur Schule dürfen. Auch das JUZ hat vorerst den offenen Treff geschlossen. Allerdings haben sich die Mitarbeiter des Jugendzentrums Gedanken gemacht, wie sie Jugendliche und Eltern in dieser Zeit anderweitig unterstützen können und haben unter dem Motto „Wir vergessen euch nicht!“ einige Angebote auf die Beine gestellt.