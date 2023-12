Verfrühte Weihnachtsüberraschung Doppelt grünes Licht für Verhandlungen zu Saarburger Klinik

Die BBT-Gruppe, die in Trier das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder betreibt, kann die Geschäfte der kreiseigenen Klinik in Saarburg übernehmen. Der Kreistag Trier-Saarburg hat am Montagabend den entscheidenden Beschluss einstimmig bei vier Enthaltungen gefällt.