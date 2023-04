Neues Programm Kulturgießerei in Saarburg: Die Bühne steht künftig öfter mal im Innenhof

Das Kulturgießerei-Programm eröffnen in diesem Jahr die Kleinkunst-Wochen vom 15. bis 28. April. Lars Redlich macht den Anfang mit seinem Soloprogramm „Lars But Not Least“, eine Musik- und Comedyshow (15. April). Eine Ausstellung mit Werken des saarländischen Künstlers Hans Adam folgt (ab 21. April). Musik für die Kleinsten zwischen drei und sechs Jahren bringt das Duo Krümelmücke auf die Bühne (23. April). Die Sängerin Lucy van Kuhl, die sich selbst am Klavier begleitet, präsentiert eine Mischung aus Chansons und Kabarett (26. April). Irish Folk und mehr spielen Northern Light in Saarburg (28. April).