Volksfest : Die Saarburger Markttage – Was Besuchern geboten wird (Fotos)

Info

Der Markt ist am Freitag, Samstag und Sonntag ab 11 Uhr geöffnet. Am Sonntag machen die Marktstände um 18 Uhr dicht, an den beiden anderen Tagen kann je nach Händler länger geöffnet sein.

Weinshopping läuft am Samstag von 12 bis 18 Uhr.

Verkaufsoffener Sonntag ist von 13 bis 18 Uhr.

Das Musikprogramm:

Freitag: Fruchtmarkt: 20.30 Uhr Fooling Around; Boemundhof: 19.30 Uhr Turbodiesel light, 21.30 Uhr Druckluft.

Samstag: Fruchtmarkt: 19.30 Uhr Warm up, 21 Uhr First Men on Mars; Boemundhof: 19 Uhr Pablo Brooks, 21 Uhr Drawn in Fate

Sonntag: Fruchtmarkt: 13 Uhr Vorprogramm, 16 Uhr Leiendecker-Bloas.

Der Stadtlauf umfasst am Freitag vier Läufe: Römerstrom-Bambinilauf (500 Meter, 17 Uhr, Alter: zwei bis sieben Jahre), Polarixpartner-Jugendlauf (1,8 Kilometer, 17.20 Uhr, Alter: 8 bis 15 Jahre), Elatec-Firmen- und Jedermanns-Lauf (5,3 Kilometer, 18 Uhr, zehn bis 99 Jahre), Autohaus-Werner-Hauptlauf (zehn Kilometer, 19 Uhr, zwölf bis 99 Jahre). Mehr dazu unter www.stadtlauf-saarburg.de