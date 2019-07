Saarburger Markttage : Drei Tage, sieben Bands und zwölf Winzer

Ein Glas Wein oder gute Musik genießen? Die Mitglieder des Gewerbeverbands laden zu den Saarburger Markttagen am kommenden Wochenende ein. Foto: TV/Marion Maier

Saarburg Stadtlauf am Freitag, Jugendbühne und Wein-Shopping am Samstag, die Leiendecker Bloas am Sonntag: Die Markttage locken am Wochenende mit einem prallen Programm nach Saarburg.

Ab Freitag wird Saarburg drei Tage lang Kopfstehen, denn die Stadt feiert die 43. Markttage. Das Ziel der Organisatoren vom Gewerbeverband ist nicht gerade bescheiden: Sie wollen ein „Fest für alle“ veranstalten. Dafür haben sie – mit Unterstützung – ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Die großen Attraktionen neben dem Markt selbst sind: der Stadtlauf, die Jugendbühne, Livemusik und das Weinshopping. Offiziell eröffnet werden die Markttage am kommenden Freitag um 20 Uhr auf dem Fruchtmarkt. Das Programm beginnt schon früher.

Stadtlauf für Klein und Groß Im vergangenen Jahr haben vier junge Männer den Stadtlauf nach 20 Jahren wiederbelebt – und wie! Mehr als 700 Sportler liefen mit. In diesem Jahr könnten es ähnliche viele werden. Denn wie Fabian Herber, einer der Organisatoren, gestern mitteilte, haben sich bislang rund 600 Läufer angemeldet. Vorab-Anmeldungen sind noch bis zum heutigen Dienstag 23.59 Uhr unter www.stadtlauf-saarburg.de möglich. Doch auch am Veranstaltungstag, dem Freitag, werden noch Startnummern vergeben. Vier Strecken durch die Innenstadt zwischen 0,5 und zehn Kilometern werden ab 17 Uhr für Läufer zwischen zwei und 99 Jahren angeboten.

Markt und verkaufsoffener Sonntag Das Kernstück des Fests, der Markt, spielt sich zwischen den beiden Kreiseln in der Innenstadt ab. Mehr als 30 Stände sind dort zu finden. Josef Reinert vom Gewerbeverband hat bei seiner Auswahl wie immer wert auf Qualität gelegt. Zum breitgefächerten Angebot gehören ein Lederstand, ein Schmuckstand mit Edelsteinschleiferei, selbstgenähte Kleider und Gartendeko. Das Wildtierzentrum wird mit einem Infostand vertreten sein. Zudem gibt es Pizza, asiatisches Essen, Waffeln, Crêpes, Flammenkuchen und Süßwaren. Der Markt beginnt am Freitag um 16 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils um 11 Uhr. Die Saarburger Läden haben am Samstag wie am Freitag geöffnet und zwar von 9 bis 18 Uhr, am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Jugendbühne mit Musical und Punk Der Samstag gehört den jungen Besuchern des Fests – zumindest auf dem Boemundhof. Dort läuft das Programm der Jugendbühne, das das Jugendzentrum zusammen mit Station K auf die Beine gestellt hat. Los geht’s um 15 Uhr mit Spaß mit dem Spieleanhänger des Verbandsgemeindejugendrings. Stelzen, Bobbycars, eine Torwand, Laufdosen und Jonglierbälle stehen bereit. Der Nachwuchs kann auch malen. Der Saarländer Edi Zauberfinger wird die jüngeren Gäste ab 16 Uhr mit einem Mitmach-Musical unterhalten. Für die etwas älteren gibt es ab 17.45 Uhr was auf die Ohren. Dann spielt die Punkrock-Band Dosenbier. Ab 19 Uhr stehen Helium Nation, eine Band, die querbeet covert, auf der Bühne. DJ Dani M. legt ab 21 Uhr auf.

Wein-Shopping Zwölf Winzer aus der Region präsentieren am Samstag von 12 bis 18 Uhr ihre Erzeugnisse vor Saarburger Fachgeschäften. Es werden Proben angeboten. Zudem verteilen die Geschäftsleute Gutscheine für jeweils ein Glas Wein an ihre Kunden. Beim Wein-Shopping dabei sind Armin Appel und Dr. Wagner aus Saarburg, Michael und Patrick Phillips aus Ayl, Peter Greif aus Fellerich, Felix Weber aus Wiltingen, Max von Kunow aus Oberemmel, Eilenz aus Ayl, Würtzberg aus Serrig, Bocksteinhof aus Ockfen, Dr. Frey aus Kanzem, Karl Sonntag aus Nittel und König Johann aus Konz-Filzen.