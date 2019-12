Konzert : Weihnachtsprojekt „Weihrauch – Myrrhe – Gold“

Die Akteure des Gymnasium Saarburg zeigen in der Katholischen Pfarrkirche St. Laurentius ein beeindruckendes Weihnachtsprojekt. Foto: Gymnasium Saarburg

Saarburg Lichtimpressionen, szenisches Spiel und musikalische Highlights: Schüler des Gymnasiums Saarburg haben die Besucher der katholischen Pfarrkirche St. Laurentius in der Vorweihnachtszeit mit der Vorführung ihres Projekts beeindruckt.

Weihrauch, Myrrhe und Gold: Diese drei weihnachtlichen Gaben haben die Schüler des Gymnasiums Saarburg in der Vorweihnachtszeit in der Pfarrkirche St. Laurentius feierlich auf einer Sänfte dargebracht. In einem überzeugenden Ineinander von Licht, Musik, Wort und szenischem Spiel wurden die Gaben sinnlich erfahrbar.

Die Sehnsucht des Menschen – dafür stand der Weihrauch, der in einer blau schimmernden Rauchsäule zum Altar gebracht wurde. Der Schulchor trug „From a Distance“ vor, und Schüler des Grundkurses Darstellendes Spiel erhoben sich von verschiedenen Plätzen aus dem Publikum und begannen zu singen und zu rezitieren. Einfühlsam trugen Streicherensemble und Schulchor „Caresse sur l’océan“ vor, das – vielen bekannt aus dem Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ – von der Sehnsucht erzählt, die einen Vogel auf dem Weg zum Regenbogen trägt. Auch das Lied „Irgendwo auf der Welt gibt’s ein kleines Stückchen Glück“ nahm das Motiv auf, zu dem die Kinder der Klasse 6a nachtblaue Lichter in ihren Händen hielten. Bei dem Vortrag der südafrikanischen Hymne „Siyahamba“ zeigten sie das Wandeln im Licht Gottes in einer Lichterprozession durch die Kirche. Das Schulorchester rundete mit „Smoke on the water“ von Deep Purple die Betrachtung des Weihrauchs ab.

Info Das Weihnachtsprojekt des Gymnasiums Thematische Grundlage des Projektes bildete laut der Schule das Gedicht von Karl Rahner „Brich auf, mein Herz, und wandre“. Der außerordentliche Reiz liege in der fächerübergreifenden, synästhetischen und alle Altersstufen umfassenden Gesamtausrichtung des Projekts. Fast 200 Schüler hätten sich der Bedeutsamkeit der weihnachtlichen Gaben genähert. Beteiligt waren die Fachbereiche Musik (Schulchor, Schulorchester, Streicherensemble, Chor der Klasse sechs und Band des Abiturjahrgangs), Bildende Kunst, Religion, Deutsch und Darstellendes Spiel.

Mit einem in grünes Licht getauchten Salbölgefäß mit Myrrhe drückten die Schüler ihre Erfahrungen mit Schmerz und seiner Linderung aus. In dem Stück „Sieh auf deinem Weg“, ebenfalls aus dem Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“, erinnerte der Chor der Klasse 6a, begleitet vom Streicherensemble, an Kinder, die von der Welt vergessen werden. In dem a cappella vorgetragenen Lied „Lascia ch’io pianga“ konnte man den Schulchor von der Empore hören – der Überraschungseffekt einer anderen Klangperspektive verstärkte laut den Veranstaltern den schmerzvollen Charakter der Händel-Arie. Mit „Use somebody“ zeigte die Band der MSS 13 die menschliche Schwäche auf. Der zweite Teil wurde mit „Heal the World“ von Micheal Jackson abgerundet.

Schließlich trugen die Schüler einen großen, funkelnden Berg – „das Gold der Liebe“ – in die Kirche und betrachteten ihn aus ihren Lebenserfahrungen heraus. Das Lied „Drei Könige“, vorgetragen von Schulchor und Streicherensemble, sollte verdeutlichen, dass es bei den Gaben auch um den Aufbruch der Menschen geht, mit dem Ziel, das Weihnachtswunder, die göttliche Liebe, zu bestaunen. Auch die menschliche Liebe wurde in der Ballade „Perfect“ von Ed Sheeran, vorgetragen von der Band und begleitet vom Streicherensemble, thematisiert. Ein Arrangement von „Circle of Live“, gespielt vom Schulorchester, und das vom Schulchor gesungene Lied Shallow bildeten den Abschluss des dritten Teils. Das letzte Lied „Dona nobis pacem“ trugen alle Musikensembles gemeinsam vor, und das Publikum stimmte beherzt mit ein.