Schule : Schüler reisen digital nach Texas

Abiturienten im Gespräch mit Johnny Kurt Campbell – CEO des City Center in Fort Worth/Texas. Foto: TV/Gymnasium Saarburg

Saarburg Eine Klassenreise nach Texas (USA) in einer Zeit, in der keine Klassenreisen möglich sind. Das hat der AbiBac-Kurs Géo 13 des Saarburger Gymnasiums geschafft. Die Schüler haben sich gemeinsam mit ihrer Kursleiterin Christina Berntsen und dem kommissarischen Schulleiter Andreas Schreiner am Dienstagabend digital auf den Weg über den großen Teich gemacht.

Im Rahmen der Unterrichtsreihe „Energiewende in den USA?“ sprachen die Abiturienten aus Saarburg mit Johnny Kurt Campbell – Vorstandsvorsitzender des City Center in Fort Worth/Texas. Er berichtete ihnen im digitalen Austausch unter anderem über die konkrete Bedeutung der nachhaltigen Energiegewinnung, über die abstrakte Herausforderung des Klimawandels sowie über die gemeinsamen Aufgaben in der globalen Corona-Pandemie.