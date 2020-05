Corona-Krise : Seilbahn startet, Rodelbahn nicht

Saarburg (mai) Die Saarburger Seilbahn wird am Samstag, 16. Mai, öffnen. Die benachbarte Sommerrodelbahn auf dem Warsberg bleibt hingegen noch geschlossen. Wann sie öffnet ist unklar. Dies hat Alois Marx, Geschäftsführer der Saarburger Sesselbahn, nach einem anders lautenden TV-Bericht, der sich auf das Amtsblatt bezog, klargestellt.

Marx sagte: „Es war zunächst unklar, ob nicht auch die Sommerrodelbahn öffnet. Doch sie gehört zum Bereich Freizeit und muss deshalb noch geschlossen bleiben. Die Seilbahn hingegen gehört zum Bereich Transport und kann öffnen.“ Was auch am Samstag auf dem Warsberg öffnet, ist das an der Bergstation gelegene Panorama-Restaurant.