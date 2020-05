Corona-Krise : Saarburger Sesselbahn und Sommerrodelbahn öffnen

Saarburg In die Stadt Saarburg kommt wieder Bewegung. Nach der Corona-Zwangspause öffnen Sesselbahn und Sommerrodelbahn am Samstag, 16. Mai.

Auch das an der Bergstation gelegene Panorama-Restaurant empfängt ab Samstag wieder Gäste. Zudem dreht die Saartalbahn ab diesem Tag ebenfalls wieder ihre Runden durch die Stadt (der TV berichtete).

Die Öffnungszeiten: Sesselbahn: 16. Mai bis 31. Oktober, Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Juli und August täglich von 10 bis 19 Uhr (wetterbedingte Änderungen möglich), Montag Ruhetag (außer in den Ferien und an Feiertagen); Sommerrodelbahn: täglich von 11 bis 18 Uhr, außerhalb der Ferienzeit montags Ruhetag (außer an Feiertagen), von Juli bis August: täglich von 11 bis 19 Uhr.