Stadtentwicklung : Saarburger Hotelprojekt: Erst Gespräche, dann Beschlüsse

Saarburg Der Saarburger Stadtrat hat zum geplanten Hotelprojekt in Saarburg-Beurig am Donnerstagabend keinen endgültigen Beschluss gefasst. Dieser wurde verschoben.

Laut Tagesordnung sollte der Rat darüber entscheiden, ob er das Ergebnis der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung zur fünften Änderung des Bebauungsplans „Im Taubhaus“ billigt. Es geht um das Gelände des ehemaligen Toom-Markts an der Wiltinger Straße. Dort plant das Bauunternehmen Matthias Ruppert aus Esch zusammen mit der Stadt Saarburg einen Hotel-Komplex mit 64 Doppelzimmern. Nördlich angrenzend sollen 62 Wohnungen entstehen, westlich sind 14 Ferienhäuser mit an die 50 Betten vorgesehen. Der Entwurf für die Anlage, die einen Bezug zum Thema Wein haben soll, stammt vom Mailänder Archtitekten Matteo Thun.

In der Stadtratssitzung stellte Thomas Lang vom Trierer Unternehmen BKS Stadtplanung das Projekt und die dazu erhobenen Gutachten im Schnelldurchlauf vor. Die Häuser an der Schodener Straße seien 2,5 bis dreigeschossig und im Wechsel vor- und rückspringend, sagte Lang. Zum Thema Höhen kündigte er an, dass zu jedem Haus ein Schnitt angefertigt werde, in dem das geplante Gebäude dem Bestand gegenüber gestellt würde. Lang erwähnte auch, dass in der derzeitigen Fassung des Bebauungsplans keine Höhenbeschränkungen festgelegt seien.