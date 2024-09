Abschied in den Ruhestand Büroleiter Rudolf Klein geht: Das war das prägendste Ereignis seiner Dienstzeit

Saarburg · In 48 Jahren bei der Verwaltung in Saarburg hat Rudolf Klein eine Menge erlebt. Der Brand des denkmalgeschützten Hauses Warsberg gehört zu den Dingen, an die er sich wohl am intensivsten erinnert.

12.09.2024 , 06:50 Uhr

Hat nun Zeit, sich seinem Garten zu widmen: Rudolf Klein, ehemaliger Büroleiter der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell. Foto: TV/Marion Maier