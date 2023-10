Hilflose Lage vermutet Saarburgerin wird seit Dienstag vermisst – Großeinsatz für die Suche läuft

Am Dienstagmorgen wurde Sabine Schaaf im Saarburger Krankenhaus, wo sie als Patientin war, zuletzt gesehen. Mitarbeitende des Krankenhauses haben schließlich die Polizei informiert, als die 47-Jährige nicht aufzufinden war. Es wird vermutet, dass sich die Saarburgerin in einer hilflosen Lage befindet. Deshalb hat die Polizei am Nachmittag eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Im Laufe des Abends wurde die Suche ausgeweitet und am Mittwochmorgen, wieder aufgenommen.