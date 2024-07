Veränderungen an Beurigs Hauptstraße Die Stadt Saarburg bekommt ihre zweite Ampel und zwar bald

Beurig hat etwas, was der Stadtteil Saarburg selbst nicht hat: eine Ampel. Es ist die Ampel am Bahnübergang. Und bald soll der Stadtteil auf der rechten Saarseite sogar eine zweite dieser Lichtsignalanlagen bekommen, und zwar an der Hauptstraße, genauer an der Einmündung der Schodener Straße dort.