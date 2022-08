Genuss : Junge Winzer von „Saarkind“ kehren mit eigenem Festival „Klang & Glanz“ zurück

Die „Saarkinder“ sind in Festivallaune. Foto: TV/Dirk Tenbrock

Wiltingen Die Initiative Saarkind von zehn jungen Winzern aus der Region ist schon mehrfach ausgezeichnet worden und veranstaltet jetzt wieder das „Klang&Glanz“-Festival am Wiltinger Saarufer. Was die Saarkinder so besonders macht.

Von Dirk Tenbrock

Vor gut fünf Jahren startete eine Gruppe von umweltbewussten und digitalaffinen Jungwinzern von der Saar die Initiative Saarkind. Ihre Arbeit in der Natur und den Wunsch nach freundschaftlicher Zusammenarbeit drücken sie mit ihrem Motto „gemeinsam, nachhaltig, beständig“ aus. Über Social-Media und ihre Webseite versuchen sie, ein junges Publikum anzusprechen. Mittlerweile hat sich daraus eine Marke entwickelt, die idealtypisch eine moderne Symbiose von uneigennützigem Engagement und dem dafür als Voraussetzung nötigen wirtschaftlichen Erfolg verkörpert.

Was macht Saarkind?

Saarkind-Merchandise, also ökologisch einwandfreie Mode und Accessoires, sowie die Weine der Winzer findet man in der Region schon in vielen Feinkost- und Modeläden. Und im Straßenbild begegnen einem immer wieder Menschen mit Saarkind-T-Shirts, Kappen oder Pullis. Also eine Marke, identitätsstiftend ist.

Erst kürzlich ist ein eigener Saarkind-Wein hinzugekommen, der als Cuvée mehrerer Saarkinder den Geschmack derselben repräsentiert. „Natürlich feinherb, das ist typisch für die Saar“, sagt Wein-Fachfrau Mona Steffen, die für Organisation und Planung zuständig ist. Neuester Partner ist das Saarbrücker Fachgeschäft „Saar-Lor-deLuxe“ gegenüber der Johanneskirche. Hier geht die Initiative den ersten Schritt aus der Region hinaus.

Wie sich Saarkind entwickelt hat

Initiatorin war und ist Vanessa Weber. Ihr Ehemann und ihr Schwager betreiben gemeinsam das Weingut Weber-Brüder in Wiltingen. Sie ist auch der Motor hinter den zahlreichen Auszeichnungen, die Saarkind mittlerweile erhalten hat. Als Siegerin beim Bundeswettbewerb „Kreativpiloten“ (TV Bericht vom 26.10.2020) habe sie für die Initiative nicht nur Anerkennung sondern auch professionelle Beratung erhalten, die für die Vermarktung ihrer Ziele wichtig sei.

Auch beim von der europäischen Gemeinschaft unterstützten Kreativsonar wurde Saarkind als herausragender Akteur der Digital- und Kreativwirtschaft ausgezeichnet. Zudem dürfen sie sich nun zu den Moselhelden zählen, eine von der Landesregierung geförderte Initiative für „Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft“. Neueste Projekte sind zudem ein Flaschenanhänger mit QR-Code, über den alle Infos zum betreffenden Wein abgerufen werden können und ein Kalender zur Weinverkostung beim hauseigenen „Klang & Glanz“ Festival.

Das „Klang & Glanz“ Festival

Doch das alles ist nur die Begleitmusik für die eigentlichen Saarkind-Aktivitäten. Neben den Weinen und der Merchandise-Kollektion sind das die Events. Allen voran das Festival „Klang & Glanz“, das am Samstag, dem 6., und Sonntag, dem 7. August, wieder Tausende Besucher auf die Wiese am Wiltinger Saar-Ufer locken soll. Hier wollen die Saarkinder nicht nur vinologisch und musikalisch punkten, sondern auch ein familientaugliches Event für die Bürger der Region anbieten. Deshalb kostet es auch keinen Eintritt.

Info Das „Klang & Glanz“ Festival Festival am Wiltinger Saarufer am 6./7. August 2022. Samstag 17-20 Uhr: Saarkind-Weinverkostung an den Ständen (Kosten: 30 Euro im Vorverkauf, 35 Euro Abendkasse, sofern noch Tickets erhältlich) 20-24 Uhr: Musik mit dem ‚Saar-Saxtett‘ der Winzerkapelle Wiltingen (Eintritt frei ab 17 Uhr), Essens- und Getränkestände, Lounge, Sternzelte Sonntag 11-20 Uhr Eintritt frei Live-Musik von fünf Musikvereinen der Region, Handwerkermarkt, Oldtimerausstellung, Spielmobil, regionale Weine und Speisen, Bier- und Kaffeebar Weiter Informationen finden Sie hier">